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Alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

08.10.2019 12:25Alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. İddialara göre, babasına ait kahvehanede çalışan Erkan Y. (21) ile büfe işleten Nuri Kocatepe (48) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede bulunan av tüfeğini alan Erkan Y., Kocatepe'nin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Kocatepe kanlar içinde yerde kalırken, Erkan Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kocatepe'nin öldüğünü belirledi. Olay sonrası kaçan Erkan Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Honaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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