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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölüGAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

20.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:54
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Gaziantep'in Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden S.S. ve B.S. kardeşler ile 38 yaşındaki Nazım Taş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 38 yaşındaki Nazım Taş silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı Taş, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Nazım Taş'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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