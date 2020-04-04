Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 2 yaralı Kastamonu'da alacak verecek yüzünden çıktığı tahmin edilen kavgada, iki kişi silahla vurularak yaralandı.

04.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:50
Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 2 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu 'da alacak verecek yüzünden çıktığı tahmin edilen kavgada, iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde alacak verecek yüzünden M.E.D. ile A.M. ve Ş.D. arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine M.E.D, yanında bulundurduğu silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar, A.M. ve Ş.D'nin ayaklarına isabet etti. Yaralanan A.M. ve Ş.D, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayın şüphelisi M.E.D, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ve jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli M.E.D'yi kısa sürede Taşköprü yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayın ardından polis ekipleri, kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulunarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: İnönü mahallesi, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 2 yaralı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 2 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ABD’de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Haberler
Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ABD'de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya’dan ’Aşıyı bulduk’ haberi geldi Haberler
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan "Aşıyı bulduk" haberi geldi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:52: Antalya sınırında kontrole giren ateşi yüksek sürücü hastaneye sevk edildi - Haberler 15:51: Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı - Haberler 15:51: Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler 15:47: Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi - Haberler 15:46: Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü - Haberler 15:39: CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 15:39: Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ABD'de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil - Haberler 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı 14:43: Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor - Haberler 14:38: Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti - Haberler 13:55: Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı - Haberler 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı