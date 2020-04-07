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Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı Şanlıurfa'da iki grup arasında yaşanan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı.

07.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:43
Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da iki grup arasında yaşanan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı. Yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Haliliye, Polis, kavga, 3. Sayfa

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Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı
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