Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler vinçte eylem yaptı, maaşları yattı

İzmir'de bir inşaat firmasından birkaç aydır maaşlarını alamadığını öne süren 17 işçi, 7 saat kule vince çıkarak eylem yaptı.

MAAŞLARINI ALAMIYORLARDI

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 17 işçi, birkaç aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek sabah saatlerinde şantiye içerisinde kurulu vince çıktı. İşçiler, diğer çalışanlar ve yetkililerin ikna çabalarına rağmen vinçten inmeyince durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İnşaat alanına gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı.

FİRMA YETKİLİLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Polis ekiplerinin de ikna için uğraştığı işçiler, maaşlarının ödenmemesi halinde vinçten inmeyeceklerini belirtti. Firma yetkililerinin şantiye alanına gelmesi ve maaşların ödenmesinin ardından işçiler, yaklaşık 7 saatlik eylemlerine son verip vinçten indi.