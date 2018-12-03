Alacaklısı Olduğu İddia Edilen Şahsın Otomobilini Eyp ile Kundaklattı

Alacaklısı olduğu iddia edilen şahsın otomobilini EYP ile kundaklattı
ADANA - Adana
'da iki şahıs, alacaklı olduğu kişinin otomobilini EYP ile kundaklattı.
Olay, Seyhan
İlçesi Hadırlı Mahallesi 10016 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeye iki kişi müstakil ev içerisinde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı İ.C'ye ait otomobile el yapımı patlayıcı attı. Mahalle sakinleri ve evde oturanlar ses üzerine korkudan dışarı çıktı. Olayı gerçekleştiren kimliği belirlenemeyen iki kişide motosikletle olay yerinden hızla kaçtı
Mahalleli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen asayiş ve terör ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis
ekipleri ise otomobilde ve çevrede incelemeler yaptı.
Alacakları için aracını patlattılarPolis ekiplerinin araştırmasında olayın azmettiricisi İ.Ö ile M.Ö olduğunu tespit etti. İ.Ö ve M.Ö, İ.C'in kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi. EYP atılan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Polis azmettiricileri ve olayı gerçekleştirilen kişileri yakalatma çalışmaları başlattı.
Seyhan,Polis,Adana
03 Aralık 2018 Pazartesi 01:23