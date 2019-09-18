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Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı

Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktıERZİNCAN - Erzincan'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı hakaretlere sinirlenip kendi bacağına sıktı.

18.09.2019 18:46
Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı
ERZİNCAN - Erzincan'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı hakaretlere sinirlenip kendi bacağına sıktı.
Olay, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında boş bir alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da bir şahıs borçlu olduğu şahısların hakaretlerine maruz kaldı. Beline tabanca takıp karşı tarafın bulunduğu yere gitmek üzereyken şahıs aile yakınları tarafından durduruldu. Gitmesi engellenen şahıs öfkelenerek tabancayla kendi bacağına ateş etti. Diz kapağının altından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Suç aleti tabanca ele geçirildi.
Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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