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Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına sıktı

Erzincan'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı hakaretlere sinirlenip kendi bacağına sıktı.

18.09.2019 18:04Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına sıktı
Erzincan'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı hakaretlere sinirlenip kendi bacağına sıktı.

Olay, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında boş bir alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da bir şahıs borçlu olduğu şahısların hakaretlerine maruz kaldı. Beline tabanca takıp karşı tarafın bulunduğu yere gitmek üzereyken şahıs aile yakınları tarafından durduruldu. Gitmesi engellenen şahıs öfkelenerek tabancayla kendi bacağına ateş etti. Diz kapağının altından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Suç aleti tabanca ele geçirildi. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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