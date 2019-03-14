Alacaklısını evinin önünde tüfekle vurarak yaraladı

Alacaklısını evinin önünde tüfekle vurarak yaraladıKaçmaya çalışan saldırgan polise yakalandı
BOLU - Bolu
'da kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği şahsı evinin önünde tüfekle vurarak yaralayan saldırgan, kaçmak istediği sırada çevik kuvvet polisleri tarafından yakalandı. Olay, saat 19.00 sıralarında İhsaniye
Mahallesi Ağdacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçiliği yapan Yılmaz Durmuşisimli şahıs, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan emlakçı Murat Kavakçıile Kavakçı'nın yaşadığı evin önünde karşılaştı. İkili arasında borç nedeniyle yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Durmuş, aracında bulunan pompalı tüfekle Kavakçı'yı bacaklarından vurarak yaraladı.Yaralı tedavi altına alındıKanlar içerisinde yerde kalan Kavakçı'yı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Murat Kavakçı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı Murat Kavakçı'nın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Yanlış yöne kaçınca yakalandıKavakçı'yı bacaklarından vuran Durmuş, kaçmak istediği sırada olay yerine 100 metre uzaklıkta olan Emniyet Müdürlüğü
Ek Hizmet Binası'nın olduğu sokağa girdiği sırada, nöbet tutan çevik kuvvet polisleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Durmuş, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhsaniye, Bolu, 3. Sayfa
Kaynak: İHA