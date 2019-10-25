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Alaçam Belediyesi Türk bayrağı ve Atatürk posteri dağıttı

Alaçam Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini dağıttı.

25.10.2019 13:28Alaçam Belediyesi Türk bayrağı ve Atatürk posteri dağıttı
Alaçam Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini dağıttı.
Alaçam'da sokak sokak gezen Belediye Başkanı İlyas Acar, dağıttığı Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini esnafın camlarına astı.
Acar, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bayramda vatandaşlarımızın iş yerlerine ve evlerine asmaları için Türk bayrağı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini hediye etmek istedik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlarımıza bu anlamlı hediyeleri vererek bayramlarını da şimdiden kutluyoruz." dedi.
Amaçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutlamak olduğunu aktaran Acar, bayramın Türk ulusu adına çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Alaçam, Güncel

Kaynak: AA

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