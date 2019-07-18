18.07.2019 10:41
Haberler» Güncel» Haber

Alaçam cezaevi kapatıldı

Alaçam cezaevi kapatıldı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı, mahkumlar Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı, mahkumlar Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Türkiye genelinde fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle kapatılan 45 cezaevleri arasına Alaçam Cezaevi de eklendi. Alaçam K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı tarafından 1 Temmuz itibarıyla kapatılmasına karar verildi. 1977 yılında açılan 60 kişilik cezaevi 42 yıl sonra kapatıldı. Mahkumlar cezaevi araçları ile Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Alaçam, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:34   Annesinin öldüğü kazada ağır yaralanan Ayça, hayati tehlikeyi atlattı
12:34   Meteorolojiden yağış uyarısı
12:33   Hastane odasında öğrenmeye başladığı İngilizce hayatını değiştirdi
12:33   Liseli Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 2 yıl 1 ay hapis cezası
12:33   "Yaşlandırma programı estetik kaygıları artırabilir"
12:32   5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi
12:32   Vali Demirtaş'tan şehit annesine ziyaret