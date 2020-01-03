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Alaçam'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Samsun'un Alaçam İlçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında yapıldı.

03.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:10 Alaçam'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
'un İlçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Zaman, "Bağımlılıkla mücadele sadece Türkiye'mizin değil dünyanın kanayan yarasıdır. İlçemizde de bu konuya gereken önemi vermeliyiz. Her kurum üstüne düşen görevi yerine getirmelidir. Ben dahil herkes görmemezlikten gelmemeli ve adli makamlara yardımcı olunmalıdır. Alaçam'da bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içerisinde sürdüreceğiz. Birçok kurum ve kuruluşun işbirliğiyle yürütülen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bu minvalde özellikle yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yine okullarımızda Psikolojik Danışmanlık olarak görev yapan rehber öğretmenlerimizden gönüllü olanların kurul çalışmalarına katılabileceklerini duyurduk, bu anlamda kurulun yapısını da zenginleştirmek ve çalışmalara ivme kazandırmak amacını gözetiyoruz" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Ertan Baş'ın hazırladığı sinevizyon gösterisinde, bağımlılık yapan maddelere nasıl başlanıldığı, ileri boyutları ve sonucunda nasıl ölüme götürdüğü hakkında bilgiler sundu. Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet İkbal Acar'da bağımlılıkla mücadele konusunda ki bilgilerini paylaştı.

Kaymakam Zaman, kurum amirlerinin neler yapabilecekleri hususunda görüşlerini dinledi. - SAMSUN

Fikret Zaman, Samsun, Alaçam, Güncel

Kaynak: İHA

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