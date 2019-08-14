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Alaçam'da başpehlivan Köseoğlu

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen 1'nci Tarım Fuarı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu.

14.08.2019 23:28 Alaçam'da başpehlivan Köseoğlu
Samsun'un Alaçam ilçesinde Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen 1'nci Tarım Fuarı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu.

Alaçam'da ilk defa düzenlenen 1. Tarım Fuarı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşçiler kıyasıya mücadele etti. Miniklerin karşılaşmalarıyla başlayan güreşler, pehlivanların kategorileri arttıkça güreş severlerin heyecanlarını da artırdı. Kırkpınar güreşçilerinin katıldığı kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Hamza Köseoğlu ile Şaban Yılmaz finalde karşılaştı. Rakibini yenen Hamza Köseoğlu başpehlivanlığı kazandı. Başaltı güreşlerinde ise Kemal Şahin'i yenen Mustafa Taş birinci oldu. Ağalık yarışını ise 86 bin lira ile Turgut Şahin kazandı. - SAMSUN

Spor

Kaynak: İHA

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