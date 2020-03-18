Menü
Haberler ›› Güncel ››Alaçam'da çelenk sunma töreni - Güncel

Alaçam'da çelenk sunma töreni

Samsun'un Alaçam ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

18.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:30
Alaçam'da çelenk sunma töreni
Samsun'un Alaçam ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü anma programı İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı ve tedbirler gereği, sade bir tören ve sadece protokol üyelerinin katılımıyla, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunma merasimi ile tören sonlandırıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Murat Demirel, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Alaçam, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Erdoğan Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü