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Alaçam'da Dünya Engelliler Günü kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

03.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26Alaçam'da Dünya Engelliler Günü kutlandı
'un ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na dernek başkanı tarafından çelenk sunuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Alaçam Engelliler Derneği tarafından alınan tekerlekli sandalyeler, protokol üyeleri tarafından Sevgi Bekçi, Leman Ceylan, Safinaz Polat ve Ali Asan'a teslim edildi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda devam eden etkinlikte konuşan Alaçam Engelliler Derneği Başkanı Vahide Topal, "Engellilik yalnızca engellilerin ya da ailelerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve birey olarak vatandaşlarımızın konuya gösterecekleri ilgi, duyarlılık ve destekleri onların, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına, sosyal yaşama katılmalarına hız kazandıracak. Engellilere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar engellilerimizin yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır" dedi.

Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından okunan şiirlerin ardından Alaçam Gençlik Merkezi gönüllü gençleri tarafından "Engelsiz" adlı tiyatro sunumu ile program son buldu.

Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Mehmet Öztürkçe, Şube Müdürü Ömer Şener, Gençlik ve İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ersin İleri, KYK Alaçam Müdürü Selim Erdoğan kamu kurum kuruluşların daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Dünya Engelliler Günü, Samsun, Alaçam, Güncel

Kaynak: İHA

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