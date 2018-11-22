Alaçam'da Girişimcilik Kursu Düzenlendi

22 Kasım 2018 Perşembe 15:18



22 Kasım 2018 Perşembe 15:18

Alaçam Belediyesi ile İŞKUR iş birliğinde ilçede girişimcilik kursu açıldı.Alaçam Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen kursta 25 kursiyere 32 saat girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, pazar araştırması, üretim planı geliştirme ve finans gibi konularda bilgi verilecek.Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, kursun başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, belediye olarak girişimcilik konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.Dördüncüsü düzenlenen girişimcilik kurslarında özellikle genç ve kadınlara destek verdiklerini belirten Uyar, "Belediye ve İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz kurslarımızla istihdama katkı sunmayı hedefliyoruz. Kursun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik de her zaman girişimcilerin yanında olduklarını dile getirerek, "Kendi işini kuranlara eleman desteğini vermek, yollarını açmak için Alaçam Belediye Başkanlığı işbirliğinde ihtiyaç oldukça kursları açıyoruz. Bu ve benzeri eğitimlerle ortaklık kültürünü geliştirilerek iş hacminin artırılabilmesine yönelik çalışmalar yapacağız." diye konuştu.