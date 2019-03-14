Alaçam'da Kariyer Günleri Etkinliği

Alaçam
Belediye Başkanı Hadi Uyar
, "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında Cumhuriyet İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Uyar, etkinlikte yaşamını anlatarak, öğrencilerden zamanlarını çok iyi değerlendirmelerini istedi.
Öğrencilere okullardan farklı donanımlarla mezun olmalarını tavsiye eden Uyar, "Kendinizi sevdiğiniz alanlarda geliştirin. İçinizden biri dahi kendini çok iyi yetiştirirse bu ülkeye çok büyük menfaati olur. Hedefiniz hep en üstlerde olmasın. Kapasitenize göre hedefler belirleyin. Bir şeyi yapmak önemli değil, bir şeyin en iyisini yapmaya çalışın." dedi.
Uyar, teknolojinin iyi yönde kullanılarak öğrencilerin kendilerini geliştirebileceklerini vurgulayarak, "Kendinize hedef ve stratejiler belirleyin. Sizler bayrağı daha ileri götürünce ülkemiz kalkınır. Kendinizi keşfedin. Neyi sevdiğiniz araştırın. Seveceğiniz bir meslek seçin ve üzerine düşün. İletişim, donanım, öz güven çok önemli konular. Lütfen bu özelliklerinizi çok iyi geliştirin." ifadelerini kullandı.
Uyar, öğrencilerin soruları da yanıtladı.
Hadi Uyar, Alaçam, Güncel
Kaynak: AA