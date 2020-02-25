Haberler » 3. Sayfa » Alaçam'da kaza: 3 yaralı - Haberler

Alaçam'da kaza: 3 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

25.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:15Alaçam'da kaza: 3 yaralı
'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Soğukçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Nihat Yılmaz idaresindeki 55 LA 871 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Erol Yiğit'in(61) kullandığı 55 RE 543 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 55 LA 871 plakalı otomobilde bulunan Ekrem, Ayşe ve Mira Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 17:27:36