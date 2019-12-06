Haberler » Güncel » Alaçam'da kış lastiği denetimi - Haber

Alaçam'da kış lastiği denetimi

Samsun'un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

06.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:28Alaçam'da kış lastiği denetimi
'un İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

Havaların ani soğuması ve meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısı üzerine Alaçam Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından okul servis faaliyetleri yapan araçlar ve sürücüleri, kış lastiği ve okul servis yönetmenliği kapsamında denetlendi. Kış lastiği uygulaması ile birlikte yapılan denetimlerde öğrenci servislerinin evrakları, kar lastikleri ve emniyet kemerleri kontrol edildi. Kontrole tabi tutulan araçlarda kış lastiğinin takılı olup olmadığı, bulunması gereken malzemelerin kontrolü, araçların ve sürücülerin öğrenci taşımaya uygun olup olmadığı konularında denetimler yapıldı. Servislerle taşınan öğrenciler de emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı, araca inip binme konularında uyarılarda bulunuldu.

Kış lastiği uygulamasında sürücüleri "Doğru Mevsimde Doğru Lastik" takılması hususunda bilgilendiren ekipler, onlara trafik kuralları ve can güvenliği konusunda uyarılar yaptı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, "2019-2020 kış tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda kış lastiği takması gereken araçlara takmaması durumunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A maddesince 625 lira idari para cezası uygulanmakta" dedi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:36 Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi - Haber
23:35 Ersun Yanal: "Biz hep birlikteyiz" - Haber
23:35 TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı - Haber
23:33 Nobel ödüllü yazar Handke'den Srebrenitsa sorularına küstah yanıt - Haber
23:30 TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çalan suç örgütüne operasyon - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:25 Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi - Haber
6.12.2019 23:39:17