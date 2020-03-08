Alaçam'da orman yangını
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:58
Samsun 'un Alaçam ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Dede mevkisinde tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Dede mevkisinde tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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