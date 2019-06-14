Alaçam
'da, Robotik Kodlama Şenliği gerçekleştirildi.
Kodlama ve Robotik Eğitimleri Projesinin ilki kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen, Gökçeağaç Ortaokulunun desteklediği şenlik, Alaçam Spor Salonu'nda düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, burada yaptığı konuşmada, şenlikte bu işe gönül veren ve gayret gösteren öğretmenlerin bir araya gelerek öğrencilerde farkındalık oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Bu anlamda Gökçeboğaz Ortaokulu, Karayolları Kolin Fatih
Ortaokulu, Soğukçam Ortaokulu, Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Muhammet Ali Aksu
Ortaokulu'ndan 14 takımın şenliğe katıldığını belirten Tural, takımlara 9 öğretmenin rehberlik ettiğini anlattı.
Tural, şenlikte 35 öğrencinin yer aldığına işaret ederek, "Mobil kontrollü araçların belirlenen pist içinde hareket etmeleri ve 5 dakika içinde karşılıklı iki takımın kendilerine ait renkteki nesneleri kendi köşelerine en çok sayıda ve en hızlı sürede taşımaları hedeflenmiştir." dedi.
Şenlikte düzenlenen yarışmada Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci ve ikinciliği kazandı. Soğukçam Ortaokulu da üçüncü oldu.
Tural ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ömer Şener
ve Fatih Mehmet
Öztürkçe tarafından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.