Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alaçam'da sosyal mesafeli Polis Haftası

10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü Alaçam'da sade bir törenle kutlandı.

10.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:24
Alaçam'da sosyal mesafeli Polis Haftası
10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü Alaçam 'da sade bir törenle kutlandı.

Emniyet Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından törende konuşan İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, "Kurulduğu günden bu yana devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek, şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatımız, bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getirecektir. Bu anlamlı günde, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimize ve kanunların bize verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin'in konuşmasının ardından tören son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaçam, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Alaçam'da sosyal mesafeli Polis Haftası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:16: Muş Belediyesinden ağaç dikim çalışmaları - Haber 16:16: İsrail ordusundan Esed'in komutanına görüntülü mesaj: Sizi görüyoruz - Haber 16:16: Bitlis'te üretilen siperli maskelerin dağıtımına başlandı - Haber 16:15: Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi - Haber 16:14: Türkiye'nin 40 yıllık Fair Play arşivi bir kitapta toplandı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber