Alaçam'da sosyal mesafeli Polis Haftası

Kaynak: İHA

10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü Alaçam 'da sade bir törenle kutlandı.Emniyet Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından törende konuşan İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, "Kurulduğu günden bu yana devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek, şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatımız, bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getirecektir. Bu anlamlı günde, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimize ve kanunların bize verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin'in konuşmasının ardından tören son buldu. - SAMSUN