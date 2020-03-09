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Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü.

09.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:16
Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Samsun 'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü.
Hüseyin Dede mevkisinde tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Etiketler : Samsun, Alaçam, Güncel
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