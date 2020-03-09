Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü.
09.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:16
Samsun 'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü.
Hüseyin Dede mevkisinde tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.
Hüseyin Dede mevkisinde tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi