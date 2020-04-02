Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alaçam HEM'de maske üretimi

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM), gönüllü usta öğreticiler tarafından maske üretimi yapılıyor.

02.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:35
Alaçam HEM'de maske üretimi
Alaçam Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM), gönüllü usta öğreticiler tarafından maske üretimi yapılıyor.

Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekten ürünlere talep arttı. Yoğun talep karşısında Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde Giyim ve Mefruşat Bölümü gönüllü usta öğreticileri tarafından harekete geçerek, maske üretimine başladı.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ersin İleri konu ile ilgili şunları söyledi: "Bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, Allah'tan onlara güç ve kuvvet vermesini niyaz ediyorum. Gönüllülük esasına göre gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerimiz Cihan Yeşil, Neval Dodur, Birgül Tongal, Huriye Şen, Nermin Atalar ve Nurten Canbaz tarafından bin adet maske imal ederek, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Malmüdürlüğü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü olmak üzer resmi kurumlara teslim ettik" dedi. - SAMSUN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Eğitimi Merkezi, Alaçam, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Alaçam HEM'de maske üretimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan’ın ’Devlet içinde devlet olmaz’ eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:42: Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi - Haber 14:42: Irak: "Korona Mayıs'ta sona erecek" - Haber 14:42: Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Haber 14:42: Polisler, caddede durdurdukları 93 yaşındaki vatandaşı araçla evine götürdü - Haber 14:42: Gemlik Cezaevi'nde Kovid-19 önlemleri - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler 10:38: Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor - Ekonomi