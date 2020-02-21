Haberler » Spor » Alaçam okullar arası futsal müsabakaları sona erdi - Spor

Alaçam okullar arası futsal müsabakaları sona erdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde Futsal Küçük ve Yıldız Erkek İlçe Birinciliği müsabakaları sona erdi.

21.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:02Alaçam okullar arası futsal müsabakaları sona erdi
'un ilçesinde Futsal Küçük ve Yıldız Erkek İlçe Birinciliği müsabakaları sona erdi. Küçük erkeklerde Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu, yıldız erkeklerde ise Atatürk Ortaokulu birinci oldu.

Alaçam Gençlik ve İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Futsal Küçük ve Yıldız Erkek İlçe Birinciliği spor salonunda oynanan maçlarla sona erdi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen maçlar neticesinde küçük erkekler ilçe birincisi Karayolları Kolin Fatih Orta Okulu olurken, yıldız erkekler ilçe birinciliğini ise Atatürk Ortaokulu elde etti. İlçe birincisi olan takımlar mart ayında Samsun'da düzenlenecek olan il birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından verildi. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 16:48:01