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Alaçam polisinin 65 yaş üstü mesaisi

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü gelen ihbarları değerlendirerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

23.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:15
Alaçam polisinin 65 yaş üstü mesaisi
Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü gelen ihbarları değerlendirerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, "Korona virüsü salgını nedeniyle en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp ve damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanlar üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle Alaçam Emniyet Müdürlüğü olarak 65 yaş üstü vatandaşların park, cadde ve gezinti alanlarında dolaşanları evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Para çekmek için ATM'lere gelen vatandaşlara yardım eden polis ekipleri, isteyen yaşlıları ise evlerine bırakıyor. Cumhuriyet Meydanı, Bafra Caddesi üzeri, Beşyol mevkisi, pazar yeri, Lise Caddesi, Anneler Parkı civarında denetimler sürdürerek 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gitmesi ve sınırlandırmaya uyması konusunda ekipler uyarılarda bulunuyorlar. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Alaçam, 3. Sayfa

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