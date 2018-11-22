Alaçamlı Küçük Sporcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaret Etti

Uluslararası Bocce Turnuvası'nda başarılı olan Alaçamspor Bocce Takımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı ziyaret etti. Antalya
'nın Kemer
ilçesinde 2-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası'nda 2 ikincilik, 2 de üçüncülük elde eden Alaçamspor Bocce Takımı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuğu olmanın mutluluğunu yaşadı.
Alaçamspor Bocce Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Etyemez Alpaslan Gül Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptığını söyledi.
"Çocuklara nasıl faydalı olabilirim" diye düşünürken 7 yıl önce bocce sporu ile tanıştığını belirten Bozdemir, "Bu spor sayesinde çocuklar il merkezini hiç görmemişken şimdi Türkiye
'nin birçok ilinde müsabakalara gitti. Dünyanın sadece Alaçam'dan ibaret olmadığını gördüler. Yetiştirdiğim sporcular ulusal ve uluslararası birçok müsabakada derece ve şampiyonluk elde etti." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın da kendilerine çok destek olduğunu aktaran Bozdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile devlet büyüklerimizi görmemizi, onlarla tanışmamızı da sağladı. Başarımızdan dolayı Cumhurbaşkanımız bizi tebrik etti. Ankara
'da Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile başka yetkilileri de ziyaret ettik." diye konuştu.
Bozdemir, kendilerine destek olan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman
, eski Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar
, Alaçamspor Kulübü Başkanı Özcan Naslım, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cansu Keskin
Karaaslan ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen'e de teşekkür etti.
Antalya,Alaçam,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
22 Kasım 2018 Perşembe 16:43