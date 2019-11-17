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Alaçamlı milli sporcular Kamboçya'ya uğurlandı

Samsun'da Alaçamspor Bocce takımının milli sporcuları Kamboçya'ya uğurlandı.

17.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:17Alaçamlı milli sporcular Kamboçya'ya uğurlandı
Samsun'da Alaçamspor Bocce takımının milli sporcuları Kamboçya'ya uğurlandı.

Alaçamlı milli sporcular Selma Kalanç, Aylin Emir, Semra Kocabaş, Ayşegül Gürel ile milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir'i Alaçamlı hemşerileri uğurladı.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir 19-23 Kasım tarihleri arasında Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh şehrinde yapılacak Dünya Bocce şampiyonasına Alaçam'ı, Samsun'u ve Türkiye'yi temsilen katılacağız. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. Hedefimiz Milli Marşımızı birincilik kürsüsünde söylemek.Alaçamın gençlerinin destek verilirse neler yapabileceğini Tüm Türkiye'ye gösterdik" dedi. - SAMSUN

Spor

Kaynak: İHA

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