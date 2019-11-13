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Alaçamlılar uzayı gözlemledi

Samsun Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu STEM ve Astronomi Kulübü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gözlem yaptırıldı.

13.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:51Alaçamlılar uzayı gözlemledi
Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu STEM ve Astronomi Kulübü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gözlem yaptırıldı.

11 Kasım tarihinde gerçekleşen Merkür Güneş kavuşumunu okul öğrencilerine ve halka açık olarak Fen Bilimleri Öğretmeni Uğur Bay ve Matematik Öğretmeni Sedat Aktay tarafından gözlem yaptırıldı.

Gözlem Merkür'ün Güneş'in önünden geçtiği saat 15.30 civarında başladı ve yaklaşık 2 saat boyunca Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu öğrencileri, diğer okullardan gelen öğrencilerle ile birlikte gökyüzüne meraklı 7'den 70'e tüm Alaçam halkına gözlem yaptırılması sağlandı.

Gözlem öncesi katılımcılara gökyüzü hakkında Fen Bilimleri Öğretmeni Uğur Bay tarafından bilgi verildi. Verilen bilgilerde Merkür'ün, Güneş sistemimizin en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen olduğunu, Merkür'ün, insanların görüş açısından zaman zaman Güneş'in parlak diskinin önünden geçtiği belirti. - SAMSUN

Cumhuriyet Meydanı, Alaçam, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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