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Alaçamlılar yasağa uydu

Samsun'un Alaçam ilçesi, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan iki günlük sokağa çıkma yasağına uydu.

12.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:01
Alaçamlılar yasağa uydu
Samsun 'un Alaçam ilçesi, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan iki günlük sokağa çıkma yasağına uydu.

İlçe merkezinde yoğunluğun yaşandığı cadde, sokak ve parklar Alaçamlı vatandaşların duyarlı davranışları sonucunda boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Alaçam'da ikinci günü vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını fırınların araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla giderildi.

Alaçam'da fırınlar ekmek dağıtımı için mahalle mahalle gezerek vatandaşın ekmek ihtiyacını karşıladı. Jandarma bölgesindeki mahallelerde ise ekmek dağıtımı planlanarak vatandaş ekmeksiz bırakılmadı. Güvenlik güçleri ve Vefa Sosyal Destek Hattı 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanlarının beslenmelerinin engellenmemesi ve hayatlarını sürdürebilmeleri için daha önceden sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlara sadece bu amacı gerçekleştirmek için izin verilmesi hususunda ilgililerce müsaade edildiği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Samsun, Alaçam, Güncel
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