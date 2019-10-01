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Alaçatı açıklarında balina heyecanı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, yavrusuyla birlikte yüzen balina, tekneyle bölgede gezenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

01.10.2019 11:59
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, yavrusuyla birlikte yüzen balina, tekneyle bölgede gezenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Çeşme'nin ünlü tatil cenneti Alaçatı açıklarında, geçen pazar günü tekne ile geziye çıkanlar, hoş bir süprizle karşılaştı. Açıkta yüzen balinayı gören teknedekiler, cep telefonu kamerası ile video çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Balinanın dans edercesine denize dalışı ise seyir zevkini arttırdı. Teknede bulunanların bir süre görüntülemeyi başardığı balina ile yavrusu, daha sonra gözden kayboldu.
İZMİR KÖRFEZİ'NE DE 2 BALİNA GELMİŞTİ
Balinalar İzmir çevresinde ilk kez görülmüyor. 1995 yılının Şubat ayında, ispermeçet (kaşalot) cinsi biri yavru 2 balina, yollarını şaşırıp İzmir Körfezi'ne girmişti. Yaklaşık 3 metre boyundaki yavru balina, Urla İçmeler Sahili'nde karaya vurmuştu. Anne balina ise bir süre İzmir Körfezi'nin çeşitli bölgelerinde dolaşmıştı. Yaralı olduğu belirlenen ve 'Ramazan' adı verilen yavru balina ise, karaya çıkartılıp tedavi edilmeye çalışılsa da kurtarılamamıştı. Yavru balina burada gömülürken, annesi ise Körfez'den ayrılmıştı.
Alaçatı açıklarında balina heyecanı

Alaçatı, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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