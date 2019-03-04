Alaçatı'da Kara Şemsiye Hareketi

Çeşme Belediye Başkan Adayları ile "Yeniden Alaçatı" sloganıya toplantı düzenleyen dernek yönetimi, sorunların çözülmemesi halinde ellerinde şemsiye ile her hafta belediye önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

The Stay Otel'de iki gün süren toplantı turizmcilerin buluşma noktası oldu. Sorun ve çözüm önerilerin yer aldığı "Alaçatı Dosyası" toplantıya davet edilen Çeşme Belediye Başkan Adayları MHP'li Mustafa Cenger, Bağımsız Fatma Esen Kabadayı ve CHP'li Ekrem Oran'a sunuldu. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, sunum öncesi salona kara şemsiye bırakarak "Biz bunu değil, gökkuşağı gibi huzur veren, mutluluk veren, gelecek vaat eden, Alaçatı kültürünü benimseyen renkli bir şemsiye istiyoruz. Yetkiyi alan ve bu yetkiyi Alaçatı için kullanan başkan istiyoruz" dedi.

YETKİYİ ALIN

Alaçatı'da en büyük sorunun gürültü kirliliği ve kamusal alanlardaki işgaller olduğunu belirten Denizeri "Alaçatı 14 yıl önce eğlence olmadan marka oldu. Ancak son dört yılda farklı bir yapıyla gelişen eğlence kültürü, Alaçatı'nın sahip olduğu değeri düşürmeye başladı. Kesinlikle korumacı turizm anlayışı uygulanmalı. Eğlence, dinlenmeyi bozmamalı. Yüksek sesli müzik yayınına izin vermemek, Alaçatı turizmini bitirmez. Bu yüzden gürültü sorunu netolarak çözülmeli. Yetki belediyede olmalı, belediye de denetim yapmalı. Bunlar olmazsa, Alaçatı'da huzurlu yaşam, hayalden öteye olmaz" diye konuştu.

KARA ŞEMSİYEDEKİ 9 SORUN

Alaçatı Turizm Derneği Genel Sekreteri Esra Koçdemir ise üç başkan adayına, şemsiyede 9 tel olduğunu ve her telin bir sorunu simgelediğini söyledi. Koçdemir, "Geç saatlere kadar süren bir gürültü kirliliği önlenemedi. Gündüz sokaklara taşan yüksek sesli müzik kirliliği buna eklendi. Vale görünümlü otopark mafyası gerçeğiyle yaşıyoruz. Bodyguard kültürü gelişti, uyuşturucu trafiği arttı, fuhuş sorunu da var. Eller havaya kültürü gelişti ve düşük ziyaretçi profiliyle karşı karşıyayız. En önemli sorun ise tüm bunları dert etmeyen yine düşük kaliteli işletme sayısındaki ciddi artış" dedi.

BAŞKANLAR NE DEDİ?

Alaçatı Turizm Derneği, köy meydanları ile kamu alanların da işgal altında olduğuna dikkat çektiği sunumunda acil, kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri de sıraladı. Daha sonra ise "Yeniden Alaçatı için biz hazırız! Ya siz?" denilerek söz belediye başkan adaylarına bırakıldı. Başkanlar şunları söyledi:

MHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Mustafa Cenger :

"Tüm yetkileri alacağım. Söz veriyorum misafirlerimiz uyuyacak, onlar için ben uyumadan çalışacağım. Müzik biterse, eğlence biter anlayışı yanlış. Bu kara şemsiyeyi de kapatıp, kaldıracağım. Çok hızlı bir şekilde acil eylem planlarımızı harekete geçireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın"

Bağımsız Çeşme Belediye Başkan Adayı Fatma Esen Kabadayı:

"Şemsiyeyi ters çevirip sorunları toplamak, sonra birlikte altına girip çözüm bulmak lazım. Sezonluk turizm büyük sorun ve ben Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı için Alaçatı'yı doldurma sözü veririm. Ekonomi büyümeli, yaşanabilir bir habitat oluşturulmalı. Biz bunu yaparız"

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran:

"Alaçatı'yı Alaçatı yapan müşteri portföyünü ortadan kaldırmaya, Alaçatı halkını evlerinden uzaklaştırmaya izin vermem. İnsanların yaşam hakkını çiğneyerek, para kazanılmasına izin vermem. Bunlar için ya bir yol bulacağız ya da yol açacağız. Ben size sormadan karar almam, ortak akılın gereğini yaparız"

Kaynak: Bültenler