Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki

Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepkiİZMİR'in Çeşme ilçesinin Kemalpaşa Caddesi'ne inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti.

15.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:07
Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki
İZMİR'in Çeşme ilçesinin Kemalpaşa Caddesi'ne inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti. Yapılacak park sonrası alana kuracakları masa sayısının yüzde 90 oranında azalacağını belirten esnaf, çalışmanın sezonun başlamasıyla yapılması yüzünden mağduriyetlerinin daha da arttığını söyleyip, belediyeye tepki gösterdi.
Çeşme Belediyesi'nin Kemalpaşa Caddesi'nde inşasına başladığı park alanı, restoran sahipleri tarafından eleştirildi. Geçen yıllarda işgaliye ödeyerek, her gece ortalama 1500 yerli- yabancı turiste hizmet veren 9 işletme sahibi, Kemalpaşa Caddesi'ne yapılan park alanının tamamlanmasıyla bölgeye koyacakları masa sayısının yüzde 90 azalacağını kaydetti. Esnaf, park düzenlemesi nedeniyle artık günde 50 kişiden fazla kimseye hizmet veremediğini belirtti.
Sezonun başlamasına rağmen bazı günleri siftahsız kapattıklarını dile getiren restoran işletmecisi Fatih Acar, "Bakın dükkanım kapalı mahvolmuş haldeyiz. Belediye Başkanı Ekrem Oran, 'Esnafın yanındayız' dedi. Konuştuk, bu meydanda bizlerin dekorları vardı. 9 mekan bir müzik ve eşit fiyat politikasıyla turistlere nitelikli eğlence ve lezzet sunuyorduk. 'Dekorları kaldırın dedi'. Yaptık. 'Lambalı dekor yapın' dedi. 40 bin lira cebimizden harcadık 'Tamam' dedik. Kadromuzu, personelimizi bu plan ve işgaliye ödemelerimizi hazırladık. 3 aylık pandemi günleri bitti, sezon açıldı, dozerler girdi. Mağduruz, bu bize neden yapıldı? Esnafa sahip çıkılsın" dedi.
Yıllık kira bedellerinin 150 ile 200 bin lira arasında olduğunu da belirten Acar, "Biz başkanın sözüne güvendik ve ortada kaldık. Bu kiraları nasıl çıkaracağız? Kemalpaşa Caddesi esnafı kan ağlıyor. Bakın yollara; toz, toprak, inşaat. Bu sokağa turist girer mi? Bu mu Çeşme turizmine çıta atlatacak zihniyet?" diye konuştu. Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemalpaşa, Alaçatı, Çeşme, Güncel, Haber

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