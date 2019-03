Alaçatıspor Doğrudan Elemelere Hak Kazandı

Kaynak: İHA

Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligi ikinci sırada tamamlayarak, Play Off maçlarında doğrudan elemelere katılmaya hak kazandı.Play Off eleme statüsüne göre; Süper Amatör Lig Beyaz Grup 1'incisi Torbalıspor ile 2'nci olan Alaçatıspor, Kırmızı Grup'tan da 1'inci olan Foça Belediyespor ile 2'nci olan Ceyhan Altınyıldız takımları doğrudan elemelere katılmaya hak kazandı.Beyaz Grup'ta 3'üncü olan Güzelbahçe Belediyespor ve 4'üncü olan Güraltayspor, Kırmızı Grup'ta 3'üncü olan Aliağa Bld. Helvacı Spor, 4'üncü olan Özçamdibi Spor takımları ise ön eleme maçları oynayarak eleme maçlarına katılma hakkı mücadelesi verecek.Ön eleme maçları 27 Mart tarihinde, saat 13.00'de Aliağa Bld. Helvacı Spor - Güraltayspor, saat 16.00'da ise Güzelbahçe Belediyespor - Özçamdibi Spor arasında oynanacak.Ön eleme maçları oynayarak kazanan 2 takım ile doğrudan elemelere katılan 4 takımdan oluşacak 6'lı grup, tek devreli lig usulüyle mücadele edecek. 6'lı grupta 1'inci olan takım doğrudan Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselecek. 2'nci ve 3'üncü takımlar ise BAL'daki İzmir takımlarıyla Play Out maçı oynayacak. - İZMİR