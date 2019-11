Alaçatıspor fark attı

Alaçatıspor, evinde konuk ettiği Süper Amatör Lig'in güçlü takımlarından Bayındırspor'u 4-1 yenerek lig sıralamasındaki çıkışını sürdürdü.Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Alaçatıspor, evinde konuk ettiği Bayındırspor'u 4-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.Maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takım da karşılıklı ataklarla gol arayışını sürdürürken, 18. dakikada penaltı kazanan Alaçatıspor, Ahmet'in penaltı atışını gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Penaltı golünün ardından Bayındırspor maça ağırlığını koyarak, 44. dakikada golü buldu ve ilk yarı skorunu 1-1 olarak ilan etti.Maçın ikinci yarısına, her iki takım da hızlı başlarken, 71. dakikada Alaçatıspor oyuncusu Tolga'nın kaydettiği golle Alaçatıspor 2-1 öne geçti. Tolga'nın attığı golün ardından Alaçatıspor maça tamamen ağırlığını koyarak, 80. dakikada Berk ve 91. dakikada Koray'ın attığı gollerle maçı 4-1 tamamladı. Alaçatıspor, elde ettiği galibiyetle lig sıralamasında 7 puanla altıncı sıraya yükseldi.Maçın ikinci yarısının son dakikalarında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da sahaya gelerek, maçı Kulüp Başkanı Soner Varhan ile birlikte izledi. Belediye Başkanı Oran, maçın sona ermesinin ardından da Alaçatıspor'un soyunma odasına giderek, futbolcuları galibiyetlerinden dolayı kutladı."Bekliyorduk, istiyorduk ve oldu"Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Ligin güçlü takımlarından Bayındırspor'u farklı bir skorla yendiğimiz için mutluyuz. İyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Takım olmaya başladık. Oyuncularımızı çok başarılı buldum. İlk yarıda penaltıdan bulduğumuz golün ardından karşı takım biraz daha iyi oynadı, ama ikinci yarıda maçın hakimiyeti bizdeydi. Güzel goller bulduk. İyi mücadele ettik. Dolayısıyla gülen taraf biz olduk. Bekliyorduk, istiyorduk ve oldu. Artık takım yerine oturdu diyebilirim. Sonraki maçlarda daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu takımın zamana ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Teknik ekibimiz de çok iyi çalışıyor. Bundan sonra önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanarak, hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp, maç başlamadan önce Bayındırspor Teknik Direktörü Dilek Uzan ile bir araya gelerek, dostluk ve fair play mesajı verdi.Malik Gençalp'in yeğeni takımın uğur böceği olduMalik Gençalp'in yeğeni Tuana Koparal ise giydiği Alaçatıspor formasıyla takımın uğur böceği oldu. Maçın ardından değerlendirme açıklaması yapan Teknik Direktör Gençalp, yeğeni Tuana Koparal'ı yanından ayırmadı."Eksikliklerimiz tamamlandığında Alaçatıspor bambaşka bir takım olacak"Gençalp, yaptığı maç değerlendirmesinde şöyle konuştu:"Hatırlarsanız ligin ilk maçında Halilbeylispor'a mağlup olmuştuk. 'Benim takımım bu takım değil' demiştim. 'Üstüne koya koya gidecek' demiştim. Sezonu geç açtık. Geç beraber olduk. Buna rağmen, oyuncularımın özverisiyle, yönetimimizin özverisiyle, üstüne koya koya gidiyoruz. Şu anda biraz daha eksiğimiz var. Eksikliklerimizi tamamladığımız zaman göreceksiniz ki; Alaçatıspor bambaşka bir takım olacak. Alaçatıspor'un her zaman iddiası vardır. Bugün çok iyi oynadık. Attığımız ilk golden sonra biraz bocaladık. Oyunu tutamadık. Oyun üstünlüğünü rakibe kaptırdık ve ardından golü yedik. Ama onun haricinde girdiğimiz gol pozisyonlarını saysak 10 olur herhalde. Oyuncularımı kutluyorum. Çok özverililer. Verdiklerimi alıyorlar. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. İnanıyorum ki; birlik ve beraberlik içerisinde, Belediye Başkanımız Ekrem Oran'ın da desteğiyle, hedefimize, mutlu sona ulaşacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR