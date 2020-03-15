Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi
Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun son maçında, rakibi Selçuk Çamlıkspor'un sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek puanını 46'ya yükselten Alaçatıspor, Halilbeylispor'un Narlıdere Belediyespor'u 3-0 yenmesi üzerine şampiyonluğu kaçırarak, ligi ikinci sırada bitirdi.
15.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:20
Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun son maçında, rakibi Selçuk Çamlıkspor'un sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek puanını 46'ya yükselten Alaçatıspor, Halilbeylispor'un Narlıdere Belediyespor'u 3-0 yenmesi üzerine şampiyonluğu kaçırarak, ligi ikinci sırada bitirdi.
Halilbeylispor ligi lider olarak bitirdiği için Play-Off'a direkt olarak katılacak. Alaçatıspor ise bu hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacak. Lligin bitiminin ardından kısa bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Bugünkü sonuçlarla, Halilbeylispor şampiyon olarak, Play Off'a direkt katılıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Lig ikincisi olarak biz de hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacağız. Bölgesel Amatör Lig yolunda Alaçatıspor'a güveniyorum. Diklispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR
Halilbeylispor ligi lider olarak bitirdiği için Play-Off'a direkt olarak katılacak. Alaçatıspor ise bu hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacak. Lligin bitiminin ardından kısa bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Bugünkü sonuçlarla, Halilbeylispor şampiyon olarak, Play Off'a direkt katılıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Lig ikincisi olarak biz de hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacağız. Bölgesel Amatör Lig yolunda Alaçatıspor'a güveniyorum. Diklispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR
Kaynak: İHA
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