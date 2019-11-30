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Alaçatıspor taraftarını üzdü

Süper Amatör Lig'in 9. haftasında Özçamdibispor ile kendi sahasında mücadele eden Alaçatıspor, 2-0 yenildi.

30.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:49Alaçatıspor taraftarını üzdü
Süper Amatör Lig'in 9. haftasında Özçamdibispor ile kendi sahasında mücadele eden Alaçatıspor, 2-0 yenildi.

Geçtiğimiz hafta Ödemişspor deplasmanından 3-0 galibiyetle dönen Alaçatıspor, Özçamdibispor ile kendi sahasında yaptığı karşılaşmada 2-0 yenilerek taraftarını üzdü.

Maçın ilk yarısı her iki takımın da gol arayışı ile geçerken, iki takım da aradığını bulamadı.

Maçın ikinci yarısına Alaçatıspor etkili başlarken, 64 dakikada bulduğu net gol pozisyonunu gole çeviremedi. Özçamdibispor, Alaçatıspor'un kaçırdığı gol fırsatının ardından yaptığı kontratakla, 65. dakikada golü buldu. Yediği golün ardından ataklarını sürdüren Alaçatıspor, 72. dakikada da gol fırsatını kaçırdı. 76. dakikada Özçamdibispor'un 5 numaralı oyuncusunun kırmızı kartla oyun dışı kalması ve takımın 10 kişi kalmasını da değerlendiremeyen Alaçatıspor, 90+4'de yediği golle maçı 2-0 yenik bitirdi.

"Bazı oyuncuların artık ayaklarının yere basması gerekiyor"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp, takımı, Ödemişspor maçından sonra konsantre etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Bu kadar konsantre bozukluğu olamaz. Türk futbolcusunun klasik karakteri. Ödemişspor'u deplasmanda yendik, sanki her şey bitti. Yok öyle bir şey. Hafta başından beri bu maçın zor olacağını söylüyorum. Ama bazı oyuncularımız maalesef, saha içinde ve saha dışında kendilerine dikkat etmiyorlar. Onların önlemini alacağım. Mağlup olabiliriz, hiç önemli değil. Mağlubiyet, futbolun doğasında var. Ama bazı oyuncuların artık ayaklarının yere basması gerekiyor. Onların da tedbirlerini alacağım" diye konuştu.

"Oynamadan kaybettik"

Özçamdibispor'u kutladığını belirten Teknik Direktör Gençalp, "Çok akıllı oynadılar. Buna rağmen, girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilseydik, ilk yarı 3-0, 4-0 biterdi. Ama bu, tamamen konsantrasyonla ilgili. İngiltere'de statlarda bir yazı vardır; 'Futbol maçı, oynanmadan kazanılmaz, ama kaybedilir'. Biz bugün, oynamadan kaybettik. Aşırı motivasyon bozukluğu, 'nasılsa yeneriz' anlayışı, laubalilik yüzünden maçı kaybettik. Bizim oyuncularımız, maç seçen oyuncular. Türkiye'nin genelinde de böyle. Onun için hep Avrupa'dan geriye kalıyoruz. Özçamdibispor'u kutluyorum. Başka söyleyecek bir şey yok" şeklinde konuştu. - İZMİR

Spor

Kaynak: İHA

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