Haberler » Spor » Alaçatıspor'un yeni teknik direktörü belli oldu - Spor

Alaçatıspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun güçlü takımlarından Alaçatıspor, Malik Gençalp ile yollarını ayırmasının ardından yeni Teknik Direktör'ünü belirledi.

27.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:03Alaçatıspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun güçlü takımlarından Alaçatıspor, Malik Gençalp ile yollarını ayırmasının ardından yeni Teknik Direktör'ünü belirledi.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Malik Gençalp ile, anlaşmalı olarak yollarını ayıran Alaçatıspor, Teknik Direktörlüğe Metin İstek'i getirdi. Yeni Teknik Direktör Metin İstek'in Yardımcı Antrenörlüğü'ne de Fırat Tınaz getirildi.

05 Kasım 1979 doğumlu olan yeni Teknik Direktör Metin İstek, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu mezunu. Beden Eğitimi Öğretmenliği de yapan İstek, UEFA B belgesine sahip. Alaçatıspor'da çeşitli kademelerde görev de yapan İstek, evli ve 1 çocuk sahibi. - İZMİR

İzmir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 22:22:03