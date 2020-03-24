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Aladağ'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor

Aladağ Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

24.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:08
Aladağ'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor
Aladağ Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Birçok kurumdan görevlinin yer aldığı ekipler, 112, 155 ve 156'ya gelen talepleri değerlendiriyor.
Ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda temin edilen ürünleri evlere bırakıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Aladağ, Güncel

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