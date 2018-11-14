Aladağ Doğa ve Sanat Festivali'ne Doğru

Aladağ
Belediyesi tarafından bu yıl birincisi gerçekleştirilecek Aladağ Doğa ve Sanat Festivali, 16-18 Kasım'da düzenlenecek.
Belediyenin açıklamasına göre, doğanın güzelliklerini ve sanata yansımasını sanatseverlerin beğenisine sunması hedeflenen festival kapsamında, kısa film, ulusal fotoğraf ve Aladağ foto maraton yarışmaları düzenlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Akgedik
, festivali doğa ve sanat konusunda hassasiyeti artırmak ve Aladağ'ı tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.
Organizasyon hakkında bilgi veren Akgedik, "Aladağ Doğa ve Sanat Festivali'nin hem Aladağ'ın ulusal alanda tanıtımına katkı koyması hem de ilçemizin uluslararası bir ekoturizm destinasyonu olması noktasında katkı sağlamasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Aladağ
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:22