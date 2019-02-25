Aladağ Kayak Merkezi'ne Üniversitenin Tanıtım Turu

Selçuk Üniversitesi
Turizm Fakültesi, tanıtım ve farkındalık projesi, "Aşkın Kanatlarında Konya
" kapsamında Konya'nın Derbent
ilçesinde bulunan Aladağ
kayak merkezine tanıtım turu gerçekleştirdi.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, 2 bin 385 metrelik rakımla Aladağ'ın kış sporları açısından farklı avantajlar sunduğunu söyledi.
Teknolojik vasıtalarla kayak merkezinde yılın önemli bir kısmında sürekli kar bulundurulabileceğini belirten Uyanık, şöyle devam etti:
"Konya'ya 55 kilometre uzaklıkta olan Derbent, tarihi özellikleriyle, doğa turizminin yanı sıra Aladağ kayak merkezi ile, kış ve kayak turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip. Kayak merkezi alt yapı projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Bakanlıkların planlama programına alınmış durumda. Bu projenin yapımı ile kısa sürede Aladağ Kayak merkezi çok sayıda turisti misafir edecek ve cazibe merkezi haline gelecektir."
Kültürel ve doğal zenginliklerimizi etkin tanıtım yöntemleriyle tanıtmaya devam edeceklerini aktaran Uyanık, "Çok sayıda sürdürülebilir etkin turizm projelerimizi uygulamaya geçireceğiz. Hiç şüphesiz turizm ekonomik açıdan ülkemize önemli katkı sağlayacak bir alandır." dedi.
Uyanık, tanıtım turuna Turizm Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra, çok sayıda ülkeden 60'ın üzerinde yabancı uyruklu öğrencinin de katıldığını sözlerine ekledi.
Güncel
Kaynak: AA