Aladağ Kayak Merkezi Tanıtım Turu

Selçuk Üniversitesi
Turizm Fakültesinin tanıtım ve farkındalık projesi, "Aşkın Kanatlarında Konya
" kapsamında Konya'nın Derbent
ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi
'ne tanıtım turu yapıldı.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, 2 bin 385 metrelik rakımla Aladağ'ın kış sporları açısından farklı kayak meraklılarına farklı avantajlar sunduğunu söyledi.
Teknolojik vasıtalarla kayak merkezinde yılın önemli bir kısmında sürekli kar bulundurulabileceğini belirten Uyanık, şöyle devam etti:
"Konya'ya 55 kilometre uzaklıkta olan Derbent, tarihi özellikleriyle, doğa turizminin yanı sıra Aladağ kayak merkezi ile, kış ve kayak turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip. Kayak merkezi alt yapı projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Bakanlıkların planlama programına alınmış durumda. Bu projenin yapımı ile kısa sürede Aladağ Kayak merkezi çok sayıda turisti misafir edecek ve cazibe merkezi haline gelecektir."
Kültürel ve doğal zenginlikleri etkin tanıtım yöntemleriyle paylaşmaya devam edeceklerini aktaran Uyanık, "Çok sayıda sürdürülebilir etkin turizm projelerimizi uygulamaya geçireceğiz. Hiç şüphesiz turizm ekonomik açıdan ülkemize önemli katkı sağlayacak bir alandır." dedi.
Uyanık ayrıca, tanıtım turuna Turizm Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra, çok sayıda ülkeden 60'ın üzerinde yabancı uyruklu öğrencinin katıldığını da sözlerine ekledi.
Güncel
Kaynak: AA