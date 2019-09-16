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Aladağ Milli Eğitim Müdürü İlhan Yıldırım görevine başladı

Aladağ Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İlhan Yıldırım görevine başladı.

16.09.2019 17:56Aladağ Milli Eğitim Müdürü İlhan Yıldırım görevine başladı
Aladağ Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İlhan Yıldırım görevine başladı.
Bir süredir müdürlüğü vekaleten yürüten şube müdürü Davut Gökçe'nin yerine Silifke Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı İlhan Yıldırım atandı.
Görevine başlayan Yıldırım, ilçede eğitim camiası olarak güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, "Benden önce görev yapan meslektaşlarım çok güzel projeler üretmişler. Ben de bunlara katkı sağlamak ve elde edilen başarıyı artırmak için çalışacağım." dedi.

İlhan Yıldırım, Aladağ, Gökçe, Güncel

Kaynak: AA

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