04.07.2019 11:12
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Aladağ Yurt Yangını Davası'nın 9. duruşması başladı

Aladağ Yurt Yangını Davası

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 9. duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 9. duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma, mahkeme alanına çevrilen Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılıyor.

Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 9. duruşmasına yurt yönetimi ile dönemin ilçe milli eğitim yetkilileri ile davada adı geçen tutuksuz sanıklar ile olayda hayatını kaybeden çocukların aileleri, yaralı çocukların aileleri ile Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin de katıldılar. - ADANA
Kaynak: İHA
Aladağ, Adana, Kozan, 3. Sayfa

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