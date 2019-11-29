Aladağ yurt yangınında ölen çocuklar 3'üncü yıl dönümünde anıldı

CHP Adana İl Kadın Kolları, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği Aladağ'daki yurt yangınının 3'üncü yıl dönümünde, yıkılan yurt binasının olduğu yere karanfil bırakıp, dua etti.

CHP İl Kadın Kolları, Aladağ İlçe Örgütü ile birlikte, 3 yıl önce yaşanan faciada hayatlarını kaybeden 11'i çocuk 12 kişi için anma düzenledi. Anmada, yangının ardından yıkılan yurt binasının arazisi üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Saygı duruşunun ardından da dualar okundu. 'Bu yangın sönmez', 'Yurt yangını cinayettir', 'Başka canlar yanmasın', 'Aladağ'ı unutma, unutmayacağız' yazılı pankart açan grup adına konuşan CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, yangının kaza değil, ihmaller zinciri sonrası meydana gelen bir cinayet olduğunu söyledi. Yurt yangınından ders alınması ve bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan Yılmaz, CHP'li belediyelerin, eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olan yurt eksikliğini gidermek için ihtiyaç olan bölgelere yurt yapacağını aktardı. Yılmaz, "Çocuklarımıza sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Başka canların yanmaması için Aladağ'ı unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" diye konuştu.

12 KİŞİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Aladağ'da, 29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar Cemaati'ne ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

Yangının ardından açılan davada 12 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 6 sanık ise beraat etti.