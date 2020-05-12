Alageyikler doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı içinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesinde 15 erkek alageyik doğaya salındı.

12.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:38
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı içinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesinde 15 erkek alageyik doğaya salındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, anavatanı Türkiye olan alageyiklerin sayısının artırılması amacıyla koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesindeki Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda nesli tükenme tehlikesi altında olan 15 erkek alageyik üretildi.
Alageyikler 10 günlük adaptasyon sürecinin ardından doğaya salındı.
Burada gazetecilere açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, 1995 yılına kadar alageyiklerin yoğun yaşadığı Kapan bölgesinde alageyik görülme sıklığının azaldığını kaydetti.
Bölgenin alageyiklerin yaşaması için ideal bir bölge olduğunu ifade eden Kamil, şu bilgileri verdi:
"Üretme istasyonunda 10 gün önce getirdiğimiz 15 erkek alageyik için burada 3 dönümlük alan 2 metre yüksekliğinde tel örgüyle çevrilerek adaptasyon alanı oluşturuldu. Getirilen geyikler burada 10 gün kaldı ve bugün doğaya bırakılıyor. Bölgedeki foto kapanların yanı sıra 6 alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takıldı. Bu tasmalarla telefon çeken her yerden süreci yakından takip edeceğiz. Amacımız, nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan alageyiğin popülasyonunun artırılmasıdır."
Alageyiklerin korunması için muhtarlar ve bölge halkına da önemli görevler düştüğünü vurgulayan Kamil, "Bu geyiklerin korunması konusunda bizlere destek olmalısınız. Bölgeye bugün salınan 15 erkek alageyiğin yanına eylül ayında 15 dişi salınacak ve üremeleri sağlanacaktır. İnşallah gelecek yıl bugünlerde alageyiklerin sayısı artacak, kısa bir süre sonra da Antalya turizmine yeni bir çeşit daha katılmış olacaktır. Turistlerin buraya fotoğraf çekmek ve geyikleri görmek amacıyla gelmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanacaktır." diye konuştu. Alageyikler doğaya bırakıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Manavgat, Güncel, Haber

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