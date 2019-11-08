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Alagöz meclis üyelerini bilgilendirdi

İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumunda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,2019 yılında ki eğitim yatırımlarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

08.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:34 Alagöz meclis üyelerini bilgilendirdi
İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumunda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,2019 yılında ki eğitim yatırımlarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan il genel meclis üyeleri olağan gündemleri görüştükten sonra Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bilgilendirme yaptı. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 2019 yılında Adıyaman'da yapılan eğitim yatırımlarının durumu ve 2020 yılında yapılması planlanan projeler ile ilgili bilgi verdi.

Mehmet Can Erdoğan, 2020 yılı İl Özel İdare bütçesinin yüzde 20'sini eğitime ayırdıklarını belirterek, eğitimin önemine işaret etti. - ADIYAMAN

Ahmet Alagöz, Mehmet Can, Güncel

Kaynak: İHA

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