Alaiddin Özkar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Kilis belediye başkan adayı Alaiddin Özkar oldu. BTP adayı Alaiddin Özkar, Kilis belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kilis belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP Kilis belediye başkan adayı Alaiddin Özkar ile ilgili seçim sonuçları ve Kilis belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP Kilis belediye başkan adayı Alaiddin Özkar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kilis belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kilis aday yarışı ve Kilis seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kilis Seçim Bilgileri

Kilis belediyesi için toplam sandık sayısının 213 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi için açılan sandık sayısının ise 213 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kilis belediyesi için katılım oranının ise % 82,47 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kilis toplam seçmen sayısının ise 62.657 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.676 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Kilis belediye başkan adayı olarak gösterilen Alaiddin Özkar, Kilis yarışında % 0,51 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Alaiddin Özkar toplamda 254 adet oy sayısına ulaştı.

Alaiddin Özkar Kimdir?

Kilis Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Lise öğreniminden sonra bir dönem Kilis sanayi sitesinde esnaflık yaptı. Eskişehir Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Bölümünü okudu.

1985 yılında Prof. Dr. Haydar Baş ile tanışan Özkar, İcmal Gençlik Derneğinin Kilis Şubesinin kurucu başkanlığını yaptı.

1988 yılında kurulan Kilis İlmi Araştırmalar Vakfının başkanı olarak birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerin başında yer aldı.

1994 yılında 'Pınar FM' adlı yerel radyo kanalının kurulmasına öncülük etti. 2003 genel seçimlerinde Ankara 3. bölgeden milletvekili adayı oldu. Halen BTP MYK üyeliği, BTP Kilis İl Başkanlığı ve Mardin, Diyarbakır ve Şırnak illeri bölge müfettişliği görevlerini sürdürüyor. Evli 4 çocuk babasıdır.

BTP Kilis belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.