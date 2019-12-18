Alakır'da 'su' zaferi

ALAKIR Vadisi'nde, toprak evlerinin yanındaki arazi kazılıp, yer altı su kaynağı HES şirketi çalışanı tarafından kesilen ve 116 gün susuz kalan Tuğba Günal ile Birhan Erkutlu çifti, açtıkları davayı kazandı. Mahkeme, suyun çifte ait özel su olduğuna ve hayrata aktarılan suya müdahalenin sona erdirilmesine karar verdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Beydağları'nın zirvesinden doğup, Kumluca'dan Akdeniz'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri'nin bulunduğu, dağlık köy konumundaki Kuzca Mahallesi'ne 16 yıl önce yerleşen Tuğba Günal- Birhan Erkutlu, yıllardır HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor. Çiftin sürdürdüğü hukuki mücadeleler sonucu 2017'de, Bakanlar Kurulu kararıyla Alakır'da 2 HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan (birincil)', 8 milyon 322 bin metrekarelik alan 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı (ikincil) ve 251 bin metrekarelik alan da 'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (üçüncül)' ilan edildi. Bu karar sonrası 3 HES projesi de yapılamaz hale geldi.

SU KAYNAKLARI KESİLDİ

Alakır Vadisi'nde nehre yakın arazi satın alarak 16 yıl önce çadırda, ardından 'Yuva' adını verdikleri toprak evlerinde yaşamlarını sürdüren çiftin HES'lerle mücadelesi devam ediyor. 2017 yılı sonlarında çiftin, toprak evlerinin de bulunduğu kırsal alandaki arazilerinin yanındaki arazi, enerji şirketinin şantiye şefi tarafından satın alınıp, arazilerine yeraltından giden su kaynağı kepçeyle kazılarak, yönü değiştirildi. Yönü değiştirilen su kaynağı, HES şirketinin satın aldığı evlerinin ön kısmındaki diğer arazinin yanında yaptırılan hayrat ve arazideki havuza yönlendirildi.

116 GÜN SUSUZ KALDILAR

Bu olay sonrası susuz kalan çift, 116 gün boyunca 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri'nden bidonlarla engebeli arazide taşıdıkları suyla hayat mücadelesi verdi. Su hakkı nedeniyle mahkemeye başvuran çift, HES şirketi çalışanı Ali Süzen hakkında Kumluca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, suyun kaynağının çifte ait araziden geçtiği, kepçeyle kazılma işlemi sonrasında yönünün değiştirildiği ve hayrata bağlandığını belirten rapor hazırladı.

MAHKEME KARARIYLA HAYRATTAN SU BAĞLANDI

Mahkeme, bilirkişi raporu üzerine ihtiyati tedbir talebiyle 'suya el atmanın önlenmesi' suçlamasıyla açılan davada verdiği ara kararla, doğal kaynak suyunun bulunduğu çeşmeden tedbiren boru hattı geçirilerek, çiftin su ihtiyacının karşılanmasına karar verdi. Karar doğrultusunda çifte, 116 günlük susuzluğun ardından 2 Şubat 2018'den itibaren su verilmeye başlandı.

MAHKEME SUYA MÜDAHALEYİ DURDURDU

Davanın dünkü duruşmasında, mahkeme suyun çifte ait olduğuna karar verdi. Mahkeme heyeti, belirtilen suyun özel su olduğunun tespitiyle davalının suya baki müdahalesinin menine karar verdi. Mahkeme, dava konusu suyun çiftin özel mülkü olduğunun tespitiyle davalının bu özel suya müdahalesini haksız bulundu ve müdahalenin sona erdirilmesine hükmetti. Ayrıca, çiftin 888 TL'lik zararının da 9 Eylül 2017 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı tarafından karşılanmasına karar verildi.

'KAZANDIK CANLAR'

Mahkeme kararını sosyal medya hesaplarından 'Kazandık canlar' başlığıyla duyuran Tuğba- Birhan Erkutlu çifti, açıklamalarında şöyle dedi:

"HES'çilerin sınırımızdaki araziyi satın alıp, kepçeyle kazarak kestikleri kaynak suyumuza karşı açtığımız davada mahkeme bugün lehimize karar verdi. HES'çilerin köyden talep ettiği bilirkişilerin yalan beyanlarına mahkeme itibar etmedi. Başta avukatımız olmak üzere bu süreçte bize destek olan tüm can dostlarına bin şükran. HES bekçisinin bizi tehdidi sonrası hapis yatması, şimdi de şantiye şefinin suyumuzu kestiğinin hukuken tescillenmiş olması bize karşı HES şirketinin nasıl bir tehdit ve taciz politikası yürüttüğünün kanıtıdır. Bu hukuki gerçekler ışığında şirketin bu mafyavari tutumlarına karşı yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz."