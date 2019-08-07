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Alamos Gold'dan Kaz Dağları açıklaması: Siyanürün çevreye sızması mümkün değil

Kaz Dağları'nda devam eden ağaç kesimi ve madencilik faaliyetleri tartışmalarının merkezindeki Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold'un tepe yöneticisi John McCluskey'den açıklama geldi. McCluskey, siyanürün göstericilerin korktuğu gibi bir sızıntıya sebep olmasının imkansız olduğu söyledi

07.08.2019 13:41 Alamos Gold'dan Kaz Dağları açıklaması: Siyanürün çevreye sızması mümkün değil
Kaz Dağları'nda devam eden ağaç kesimi ve madencilik faaliyetleri tartışmalarının merkezindeki Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold'un tepe yöneticisi John McCluskey'den açıklama geldi. McCluskey, siyanürün göstericilerin korktuğu gibi bir sızıntıya sebep olmasının imkansız olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Çanakkale'nin Kirazlı mevkiinde protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi Alamos Gold şirketini beyan ettiğinden daha fazla ağaç kesmekle ve altın arama-çıkarma çalışmalarında kullanılan siyanür sebebiyle bölgedeki suyu kirletmekle suçladı.
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Kaz Dağları, Madencilik, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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